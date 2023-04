La Regione Calabria investe nel progetto “DIAITA”

La Regione Calabria, con un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha reso noto come proprio obiettivo di voler puntare maggiormente sulla ricerca scientifica come volano di sviluppo del territorio e di miglioramento della qualità della vita. A tal riguardo rientra un importante progetto, finanziato con circa 400mila euro, che intende garantire le proprietà e l’originalità dei prodotti alimentari della Dieta Mediterranea della Calabria: “DIAITA – Modelli innovativi e piattaforme prototipali avanzate per il recupero identitario della Dieta Mediterranea”.

Il Vicepresidente con delega al ramo, Giusi Princi, ha affermato: “Sono, infatti, oltre 10 milioni di euro i finanziamenti concessi nell’ambito dell’Avviso Living Lab del POR Calabria 2014/2020 promosso dal Dipartimento Istruzione, Alta Formazione e Ricerca, guidato dal Dg Maria Francesca Gatto e seguito dal Dirigente di settore Anna Perani”, evidenziando i 24 Progetti ammessi, e gli oltre 50 beneficiari, tra Aziende, Università, Enti di ricerca, Associazioni, Enti locali. Il Vicepresidente ha altresì spiegato: “Proposto dal Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, da un partenariato formato da Aziende dei settori dell’Agroindustria e dai Comuni di Tropea, Parghelia, Soriano Calabro e Gerocarne mira a preservare la qualità, la sicurezza e l’autenticità dei prodotti alimentari della Dieta Mediterranea della Calabria attraverso apposita banca dati, denominata ME.DI.CA, piattaforma che mediante un sistema di alta tecnologia, consentirà di certificare la genuinità del sistema Diaita Mediterranea attraverso la codifica dell’autenticità, della sicurezza alimentare, della qualità nutrizionale e funzionale, ma anche della sostenibilità delle pratiche adottate, della interazione tra cibo, tradizioni e contesto”. Inoltre, Giusi Princi, nel presentare il progetto di ricerca sulla valorizzazione dello stile di vita mediterraneo, ha precisato: “La Dieta Mediterranea è molto più di un elenco di alimenti o di una mera tabella nutrizionale. È uno stile di vita che comprende una serie di competenze, conoscenze, tradizioni e rituali concernenti la coltivazione, la raccolta, la pesca, l’allevamento, la conservazione, la cucina e soprattutto la condivisione del cibo.

Autenticità da salvaguardare, in linea con il riconoscimento nel 2010 della Dieta Mediterranea quale Patrimonio culturale immateriale, riconoscendo con questa definizione le pratiche tradizionali, le conoscenze e le abilità che si sono tramandate di generazione in generazione nel nostro Paese. Settore agroalimentare che nella nostra Regione è in forte espansione grazie al prezioso lavoro che sta ponendo in essere l’Assessore al ramo Gianluca Gallo. Sono molto soddisfatta della qualità del Progetto, che recupera le nostre matrici identitarie tramite le nuove tecnologie, rappresentando un modello di prodotti e servizi innovativi, che collegano impresa, università e territorio Esperienze che costituiscono le fondamenta per proseguire, con il nuovo POR Calabria 2021/2017, il percorso avviato con il ‘Living Lab’, per rafforzare il nostro sistema regionale dell’innovazione e della ricerca, su cui stiamo fortemente puntando con il Presidente Roberto Occhiuto”, ha concluso il Vicepresidente.

