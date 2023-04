Al via l’osservatorio per il monitoraggio spesa delle pensioni

Nel corso del question time alla Camera che si è svolto nei giorni scorsi la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone ha ribadito quanto sia stato necessaria l’istituzione di un tavolo per la riforma delle pensioni, al fine di ripristinare in modo permanente il nucleo di valutazione della spesa previdenziale per monitorare meglio i fattori che influenzano l’andamento del settore, consentendo una revisione sostenibile del complesso sistema pensionistico vigente.

“Ho ritenuto di istituire l’Osservatorio per il monitoraggio, la valutazione dell’impatto della spesa previdenziale e l’analisi delle politiche di revisione del sistema pensionistico. Il relativo decreto istitutivo è stato sottoscritto da me il 23 marzo scorso e a breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale”, ha detto la ministra Calderone.

Calderone ha assicurato la “massima attenzione sulla tematica nella piena consapevolezza che serve un generale miglioramento dell’attuale normativa e una razionalizzazione dei sistemi di accesso alla pensione che favoriscano l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro”.

Condividi questo articolo: