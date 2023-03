Banca Adria Colli Euganei. Apre una nuova filiale a Padova in corso Stati Uniti

Servizio alle comunità, puntando sull’assistenza al tessuto imprenditoriale e al dinamismo di realtà produttive tra le più attive a livello europeo. La sfida di Banca Adria Colli Euganei per testimoniare i valori del Credito Cooperativo e la capacità di investire sul territorio si concretizza con l’apertura di una nuova filiale a Padova in Corso Stati Uniti 23M, a pochi metri dal Mercato Agro Alimentare di Padova (MAAP), ovvero uno tra i primi cinque mercati per capacità commerciale a livello nazionale.

Partecipata l’inaugurazione, che ha visto la partecipazione di autorità civili e di tanti ospiti e rappresentanti delle categorie economiche, intervenuti per il taglio del nastro. “Abbiamo scelto quest’area nel cuore pulsante di una delle zone industriali più attive del Veneto per dare continuità a un’azione intrapresa tre anni fa in piena pandemia – spiega il Presidente, Mauro Giuriolo. A luglio 2020 abbiamo aperto il nostro primo presidio in città in Via Gaspare Gozzi. I risultati di questo lavoro e delle relazioni che abbiamo saputo valorizzare nell’attività di servizio e di assistenza alla clientela ci hanno incoraggiato sulla via della crescita della nostra presenza nel capoluogo. Dove altri ritirano le loro insegne e i loro servizi, noi abbiamo invece trovato spazi per investire e per presidiare il territorio con professionalità e passione.

Le imprese – continua Giuriolo – ci dimostrano fiducia, apprezzano il nostro approccio e i nostri prodotti. Non siamo solo banca – puntualizza- siamo soprattutto partner e soprattutto ci siamo sempre. Al rischio di desertificazione degli sportelli bancari nei territori – conclude Giuriolo – rispondiamo con nuovi presidi e con il rafforzamento della nostra presenza nei Comuni più piccoli, come a Stanghella, dove ci siamo trasferiti nei nuovi locali in via Mazzini e a Bottrighe. Entro il prossimo maggio saranno completati i lavori di ristrutturazione voluti dal Consiglio di Amministrazione per continuare ad offrire un elevato livello di servizio ai nostri soci e clienti di quella zona”.

“La nuova filiale di Corso Stati Uniti a Padova – spiega il Direttore generale Tiziano Manfrin – ha in dotazione anche un’area dedicata esclusivamente alla consulenza con specialisti pronti a guidare i clienti nelle proprie scelte finanziarie, di investimento ed assicurative. Con questa nuova apertura Banca Adria Colli Euganei offrirà soluzioni e servizi non soltanto a privati e famiglie, ma anche alle piccole e medie imprese e a quelle più strutturate che operano nella zona. L’ambiente è moderno e funzionale: è stata installata un’area Self con ATM evoluto, che permette di effettuare operazioni in modo sicuro e tranquillo ben oltre l’orario di apertura degli sportelli”.

All’inaugurazione hanno portato il loro saluto con delega allo sviluppo economico e alla promozione delle eccellenze padovane, che ha sottolineato il ruolo fondamentale svolto dalla banca locale nella crescita del tessuto economico e sociale del territorio e delle imprese, puntando sull’importanza della consulenza nell’approccio finanziario alla clientela. Sul tema del rischio di desertificazione bancaria e di abbandono dei locali produttivi in città e provincia è intervenuto l’Assessore alle attività produttive del Comune di Padova, Antonio Bressa.

“Da una ricerca accurata che abbiamo svolto anche in collaborazione con agenzie immobiliari abbiamo verificato come più del 90% dei capannoni nel nostro capoluogo sia attivo e ospiti attività produttive – ha detto Bressa. Un bel segnale non solo per testimoniare la vitalità della nostra imprenditoria locale, ma anche in chiave bancaria per capire come sia importante affiancare questo rinnovato slancio imprenditoriale con professionalità, vicinanza e consulenza da parte di banche in grado di ricostruire un clima di fiducia. Un buon inizio”.

