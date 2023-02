Evento “Maiella l’altra neve”: corso di formazione su autosoccorso

La sicurezza in montagna aumenta anche attraverso il lavoro di formazione e di informazione: dal 3 al 5 marzo prossimi nel Parco Nazionale della Maiella, nell’ambito dell’evento “Maiella l’altra neve” si terrà un corso per imparare a usare artva, pala e sonda.

L’intento del corso, organizzato dal CAI di Arsita (Gruppo Grotte), dalla Scuola Alpinismo e Scialpinismo “Nestore Nanni” del CAI dell’Aquila e dal Parco Nazionale della Maiella, con il patrocinio e la partecipazione del Soccorso Alpino e Spelologico Abruzzo, della Commissione Centrale Speleologia e Torrentismo del CAI, del Servizio Valanghe Italiano, dei Carabinieri del gruppo Meteomont e dei tecnici Recco, è quello di formare i frequentatori della montagna invernale (ciaspolatori, scialpinisti, alpinisti, etc.) all’uso delle attrezzature di autosoccorso in caso di incidente da valanga e per fornire informazioni su come prevenire il rischio di essere travolti. Quindi, la lodevole iniziativa scaturisce dall’idea di favorire il godimento della montagna in sicurezza, sensibilizzando gli sportivi e gli appassionati sull’argomento.

