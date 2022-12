A Roma i funerali di Alberto Alessi

Mercoledì scorso a Roma si sono celebrati i funerali di Alberto Alessi, figlio del fu’ Avv. Giuseppe Alessi che con Don Luigi Sturzo, e De Gasperi sono stati gli artefici della Democrazia Cristiana, oltre a Don Romolo Murri con il modernismo.

Alberto Alessi nato a Caltanissetta il 30 maggio 1939, Laurea in Giurisprudenza e Scienze Politiche, Onorevole, è stato Parlamentare della Repubblica, eletto nel collegio di Palermo.

Persona di cultura, amante della Musica, della sua illuminata e paziente famiglia, che ha protetto nel miglior modo possibile quando minacciato dalla Mafia comunque ha portato avanti il suo credo e battaglie, in un periodo molto difficile in quegli anni di piombo contro i rappresentati delle istituzioni, in modo particolare in Sicilia con uccisione di legislatori e difensori dello Stato di diritto che cercavano di ristabilire la legalità sovrana della Repubblica.

Con il tentativo di eutanasia di identità e politica, di una parte di Democristiani, come altri ha fatto delle scelte ed esperienze nella politica sempre nell’area di centro e liberale.

Per questo motivo varie volte in conversazioni private e pubbliche fatte con il sottoscritto, ho rimproverato come giustificato che la scelta del male minore non poteva essere diversa.

Comunque da tanti anni, malattia permettendo, tesseva con i meno e con i più, nel tentativo molto articolato di ricomporre quella Galassia di anime e di pensiero democristiano che sono approdati in tanti porti diversi ma poco sicuri.