Paola Zanoni a Monreale con il Parlamento della Legalità internazionale

Paola Zanoni, giornalista e conduttrice di fama internazionale, vincitrice di diversi premi culturali per il suo talento artistico e la passione nel dare voce agli “ultimi” con iniziative mirate alla solidarietà, il prossimo sedici dicembre sarà a Monreale in occasione del “Gran Galà della Cultura e della Solidarietà” a fianco del Parlamento della Legalità Internazionale, nominata Socia Onoraria del movimento, fondato da Nicolò Mannino e Salvatore Sardisco, durante un convegno nazionale nella sala dei gruppi parlamentari a Montecitorio, Paola Zanoni arriverà nella splendida città Arabo/Normanna di Monreale già la sera di giovedì quindici per prendere parte alla grande manifestazione culturale del giorno dopo quando il papà di Luca Attanasio insieme a Nicolò Mannino e Salvatore Sardisco scopriranno la “panchina della Pace” dedicata a Luca Attanasio l’Ambasciatore Italiano ucciso nella Repubblica Democratica del Congo, un dono dell’artista Giuseppe Cortese.

Paola Zanoni, grazie alla sua sensibilità e profonda umanità porterà il suo messaggio a favore di una cultura di fratellanza e di amore alla vita. E lo farà con convinzione di causa poiché sono tante le iniziative culturali che Paola Zanoni organizza nella Capitale e non solo proponendo il rispetto della vita e dei valori che la rendono meravigliosamente bella.

“Conosco da anni il talento artistico e umano di Paola Zanoni – dice NIcolò Mannino – e siamo onorati della sua presenza e pronti ad accogliere il suo messaggio che sicuramente custodiremo nel nostro cuore e con noi i tanti studenti che arriveranno da diversi Comuni della Sicilia”.

Salvatore Sardisco sottolinea: “Stiamo registrando una significativa presenza di studenti a questi due eventi culturali del sedici dicembre la mattina l’inaugurazione della Panchina della Pace e la sera il Gran Galà della Cultura e della Solidarietà: la presenza familiare e affettuosa di Salvatore Attanasio e Paola Zanoni ci spronano a proseguire il cammino intrapreso accanto ai bambini, gli adolescenti e i giovani che sono il volto vero e bello di un presente che ripudia la sub cultura della violenza e dell’odio e desidera cantare la vita in tutte le sue sfaccettature”.

Non è esclusa una tappa degli amici del Parlamento della Legalità Internazionale Salvatore Attanasio e Paola Zanoni alla “Casa del Sorriso” di Monreale dove vivono quotidianamente tanti bambini e adolescenti con bravi educatori che si prendono cura dei loro “sogni”.