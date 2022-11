Sponsor

“Mi auguro che questa scelta venga rivalutata. La spesa in sanità non deve essere mai letta come ‘spesa’ ma come ‘investimento’. Stavamo intraprendendo una strada virtuosa investendo per creare nuovi servizi per i nostri cittadini. Mi auguro, quindi, che ci sia qualche ripensamento”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a chi gli chiedeva di commentare i tagli alla spesa sanitaria decisi dal nuovo governo.xb5/trl/gsl