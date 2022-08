Medici cubani in Calabria, primo ricorso al Tar

Abbonamento Annuale o Abbonamento Semestrale Per accedere all'articolo completo devi essere abbonato ad uno dei nostri piani:. Se sei già abbonato effettua il log in

Sta per essere depositato al Tar il ricorso della Federazione dei medici CIMO-FESMED contro il decreto del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che prevede l’assunzione a tempo determinato di 497 medici cubani per sopperire alle carenze del personale sanitario regionale. La Federazione rileva numerose contraddizioni sostanziali nell’accordo con la società cubana incaricata di individuare i medici disponibili a lavorare in Calabria, che vanno da problematiche ordinistiche, organizzative e linguistiche a spinosi temi di responsabilità professionale; ma anche problemi formali....