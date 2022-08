“Se vuoi la pace prepara la pace” con la poesia

Abbonamento Annuale o Abbonamento Semestrale Per accedere all'articolo completo devi essere abbonato ad uno dei nostri piani:. Se sei già abbonato effettua il log in

Sponsor

Si rinnova con la X edizione “Se vuoi la pace prepara la pace” l’appuntamento con il concorso di poesia indetto dall’Università per la Pace delle Marche, che mira a promuovere e sensibilizzare questa tematica, in un momento storico dove i conflitti nel mondo rischiano di minare questo diritto assoluto. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Nie Wiem e il Museo tattile statale Omero. Due le sezioni in concorso suddivise per classi di età, la prima per i giovani...