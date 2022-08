Affluenza record per la “domenica al museo”

È stata registrata un’affluenza record di visitatori nei musei e nei parchi archeologici per l’edizione di agosto della “domenica al museo”, la promozione introdotta nel 2014 dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, che prevede l’ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese. “Dopo la lunga parentesi della pandemia, finalmente sono tornate le file nei musei e nei parchi archeologici. I dati di affluenza dei visitatori di ieri sono significativi e confermano come in molti musei statali si sia finalmente tornati a numeri pre-Covid. La domenica gratuita è una festa di popolo che vede insieme famiglie, turisti e italiani che vogliono riscoprire i musei delle proprie città e territori”, è il commento del ministro della Cultura, Dario Franceschini.

I principali dati di domenica 7 agosto hanno visto una grande affluenza di visitatori nei musei di tutta Italia: Gallerie degli Uffizi: 24.121; Parco archeologico del Colosseo: 23.447; Parco archeologico di Pompei: 18.439; Galleria dell’Accademia di Firenze: 7.146; Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo: 4.889; Pantheon: 4.842; Villa Adriana e Villa d’Este: 4.334; Musei Reali di Torino: 4.320; Museo Archeologico Nazionale di Napoli: 3.259; Parco Archeologico di Paestum e Velia: 3.136; Pinacoteca di Brera: 2.850; Palazzo Reale di Napoli: 2.796; Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria: 2.708; Parco archeologico di Ercolano: 2.688; Museo del Bargello di Firenze: 1.919; Galleria Borghese: 1.796; Palazzo Ducale di Mantova: 1.730; Galleria Nazionale delle Marche: 1.559; Gallerie nazionali di arte antica: 1.391 (1.153 sede di Palazzo Barberini + 238 sede di Palazzo Corsini); Galleria Nazionale dell’Umbria: 1.128; Parco archeologico di Ostia antica: 988; Complesso monumentale della Pilotta: 919; Palazzo Reale di Genova: 802 (Palazzo Reale 563, Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola 239); Museo Archeologico Cagliari: 703; Pinacoteca Nazionale di Bologna: 655; -Museo Nazionale D’Abruzzo: 608. Ulteriori dati saranno pubblicati sul sito del ministero cultura.gov.it. I musei e i parchi archeologici statali saranno aperti anche lunedì 15 agosto per un Ferragosto all’insegna dell’arte.