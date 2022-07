Le PMI potranno presentare le domande per richiedere gli incentivi previsti dalle misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, per le quali sono state stanziate risorse complessive pari a 46 milioni di euro. È quanto stabilito dal ministero dello Sviluppo Economico che ha pubblicato i bandi per il 2022, attivi dal 27 settembre, dedicati ai contributi agevolativi in favore della brevettabilità delle innovazioni tecnologiche. Si tratta di un intervento che rientra nell’ambito della programmazione prevista dalla riforma sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023, adottata dal ministro Giancarlo Giorgetti. In particolare, le Pmi potranno presentare le domande nei termini del seguente calendario: dal 27 settembre per il bando Brevetti+, che dispone di 30 milioni di euro (inclusi 10 milioni di risorse Pnrr); dall’11 ottobre per Disegni+, che dispone di 14 milioni di euro; dal 25 ottobre per Marchi+, che dispone di 2 milioni di euro. Per consultare i bandi https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti-marchi-e-disegni-pub blicati-i-bandi-per-46-milioni-di-euro-di-contributi.

