Sicilia: borse di studio per contrastare la disoccupazione femminile

La professione dello sviluppatore, in Italia, è la seconda più cercata e tra le più retribuite ma, nonostante ciò, solo il 31,7% delle donne lavora in questo ambito. A questo riguardo, Edgemony mette a disposizione borse di studio per il Coding Women Sicily. Tale Bootcamp ha consentito all’85% delle alunne di trovare impiego dal 2021 ad oggi. Con l’obiettivo di stringere il divario di genere riferito alla tecnologia e di combattere la disoccupazione femminile in Sicilia, Edgemony ha raccolto 165mila mila euro in borse di studio per Coding Women Sicily.

Si tratta di un percorso didattico della durata di circa 4 mesi, disponibile da remoto, che unisce pratica e teoria, con simulazioni aziendali e casi studio reali. “Coding Women Sicily è un’opportunità per tutti noi e per tutte quelle risorse che sono state intrappolate in pregiudizi e impedimenti sociali, che oggi cerchiamo di abbattere”, hanno dichiarato Marco Imperato e Daniele Rotolo, fondatori di Edgemony.

Ma come funziona? Docenti, tutor e mentor affiancano gli studenti per tutta la durata del corso. Inoltre, è prevista la possibilità di ricevere una formazione di base sul tema con i materiali di approfondimento erogati gratuitamente da Edgemony. La prossima edizione del bootcamp partirà ad inizio ottobre, con lezioni teoriche e pratiche, dal lunedì al venerdì.

Si impareranno i linguaggi di programmazione HTML, CSS e JavaScript per arrivare poi ad approfondire la libreria ReactJS. La mattina è sempre dedicata alle lezioni e ai live coding con i docenti, nel pomeriggio seguono le esercitazioni pratiche con il supporto dei tutor. Il programma didattico termina con simulazioni reali di progetti aziendali. A metà e alla fine del percorso, gli studenti si cimentano rispettivamente nella Code Week e nel Final Project, prima di conseguire l’attestato di partecipazione.

Dopo quattro mesi di full-immersion, gli studenti sono in grado di realizzare applicazioni web con focus sulla parte front-end. Alla fine del programma, è previsto il Career Path, una serie di incontri in cui gli studenti verranno supportati nella preparazione dei curricula e dei colloqui di lavoro. Al termine del percorso, vengono organizzati dei career day iper le aziende sponsor, che hanno il diritto di prelazione sugli studenti, e con le aziende partner. A chi parte da zero, Edgemony consiglia un minicorso di preparazione gratuito per accedere al processo di selezione. Per avviarlo, sarà necessario compilare una form e affrontare un test online in cui bisognerà rispondere a qualche domanda di logica. E, se in possesso anche di alcune basi tecniche, HTML e CSS di base. Lo step successivo sarà un colloquio in video-conferenza per scegliere chi si aggiudicherà le borse di studio messe a disposizione dalle aziende sponsor.