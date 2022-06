Obiettivo Tricolore sbarca per la prima volta nelle Marche

Abbonamento Annuale o Abbonamento Semestrale Per accedere all'articolo completo devi essere abbonato ad uno dei nostri piani:. Se sei già abbonato effettua il log in

Per la prima volta in assoluto Obiettivo Tricolore sbarca nelle Marche. La grande staffetta paralimpica ideata da Alex Zanardi nel 2020 per riunire l’Italia dopo il duro lockdown, e ribattezzata appunto Obiettivo Tricolore, da lunedì 13 a mercoledì 15 giugno attraverserà le Marche e farà tappa a Jesi, Senigallia e Pesaro. Una terza edizione ‘capovolta’, che si percorrerà dalla Puglia alle Alpi, risalendo la dorsale adriatica. Protagonisti sono i 65 atleti paralimpici, arruolati dallo stesso Zanardi nel suo progetto di avviamento allo sport...