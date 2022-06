Incontro Italia e Polonia su inclusione studenti ucraini

Un confronto sull’accoglienza, l’inclusione scolastica e l’assistenza alle studentesse e agli studenti ucraini rifugiati in Italia e in Polonia a causa del conflitto in corso è stato il motivo dell’incontro avvenuto tra il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e il ministro dell’Educazione e della Scienza della Polonia, Przemyslaw Czarnek. I due ministri hanno concordato sull’importanza di collaborare al tema sia a livello bilaterale sia in ambito europeo. A tal proposito, il ministro Bianchi ha, inoltre, sottolineato come il tema dell’inclusione degli studenti coinvolti in situazioni di crisi figuri anche nell’agenda del vertice mondiale sull’Istruzione convocato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite nel prossimo mese di settembre. Infine, i due ministri hanno convenuto sull’importanza di rafforzare la collaborazione bilaterale nel settore dell’istruzione e formazione, avvalendosi anche del programma europeo Erasmus Plus.

