“Abbiamo stanziato oltre 500 milioni di euro in investimenti dedicati allo Stretto di Messina sul tema mobilità, attraversamento dinamico, trasporto pubblico locale, rigenerazione urbana e transizione ecologica, ovviamente nel rispetto dell’ambiente: è una grande opportunità per la Sicilia e per Messina”. L’annuncio del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Vincenzo Amendola alla Marina del Nettuno di Messina.xd9/pc/gtr