Approvata nel Lazio nuova legge su diritti dei disabili

Si aggiungono alle risorse già stanziate per le politiche sulla disabilità ulteriori 5 milioni e mezzo di euro per il prossimo triennio a sostegno delle politiche del lavoro, trasporti e mobilità, politiche di welfare abitativo, sport, contrasto alla discriminazione e un’attività di sensibilizzazione per la loro integrazione attraverso misure ad hoc. È stata, infatti, appena approvata dalla Regione Lazio la legge “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”.

“Approviamo oggi una legge importante, che interviene su un tema, quello della disabilità, che riguarda la vita di tante persone all’interno dei nostri territori – commenta Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio -. La Regione Lazio persegue, tra gli altri, l’obiettivo di sostenere la dignità, i diritti e le libertà fondamentali di ogni persona con disabilità, lavorando per eliminare le barriere fisiche, sensoriali e culturali che impediscono il pieno sviluppo della persona. Agiamo con un provvedimento concreto a sostegno dei diritti di tutti”. “Grazie alla consigliere Valentina Grippo, che ha presentato la proposta di legge, e a Laura Corrotti, che per prima ha sottoscritto il testo. Un ulteriore ringraziamento a tutte le consigliere e ai consiglieri di maggioranza e opposizione per il lavoro svolto”, aggiunge.

Sul piano dei trasporti e della mobilità personale si monitora l’attuazione del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’abbattimento delle barriere sensoriali da parte degli enti locali, anche mediante interventi di progettazione universale, prevedendo l’accessibilità ai luoghi pubblici e aperti al pubblico. Si favorisce l’accessibilità ai mezzi di trasporto e alle infrastrutture correlate.

Un altro dei settori fondamentali in cui si interviene è quello dell’istruzione, promuovendo la realizzazione di progetti finalizzati all’inserimento scolastico. Si sottolineano poi gli interventi nei settori della salute, del welfare abitativo, della cultura, del turismo e della promozione dello sport, con una più ampia partecipazione delle persone disabili alle attività sportive a tutti i livelli e l’accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi alle persone con disabilità.

Con la legge si istituisce un tavolo di lavoro quale sede permanente di confronto sul tema, con le autonomie locali a livello regionale, le associazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Presso la Giunta regionale è istituita una Cabina di regia con compiti consultivi e propositivi.

“Abbiamo appena approvato una legge in consiglio regionale per promuovere le politiche di inclusione a favore delle persone con disabilità: un passo avanti per i diritti nella nostra Regione. Si interviene con azioni a favore dell’inclusione lavorativa, della mobilità, della formazione, del welfare abitativo e dello sport”, afferma Marta Leonori, capogruppo Pd in Consiglio regionale del Lazio. “Diversi sono gli impegni per promuovere azioni di sensibilizzazione e per la valorizzazione del disability manager, una figura centrale per favorire le politiche di inclusione negli enti pubblici e nelle aziende private. Grazie alle colleghe e ai colleghi di maggioranza e opposizione per l’ampia discussione di oggi oltre che alla prima firmataria Valentina Grippo per aver proposto questa importante legge”, conclude Leonori.

Fonte foto: wikipedia.org