Def e confronto permanente. Granelli (Confartigianato): bene l’iniziativa di Draghi, utile ascoltare le imprese. Sul Def risorse da ampliare

Piace a Confartigianato la proposta del Presidente del Consiglio Mario Draghi di un confronto permanente con le parti sociali per condividere rapidamente soluzioni utili a fronteggiare le conseguenze della guerra in Ucraina.

Il ruolo delle piccole imprese

“E’ fondamentale”, sottolinea il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, “il contributo che anche le organizzazioni dell’artigianato e della piccola impresa possono offrire per la corretta rappresentazione della realtà economica e per fornire adeguate risposte alle difficoltà degli imprenditori. Una delle priorità è la salvaguardia del sistema imprenditoriale, a partire proprio dalle micro e piccole imprese che rappresentano una fondamentale garanzia per l’occupazione e per la tenuta della coesione sociale”.

Risorse per la crescita

Per Confartigianato la scelta del Documento economico e finanziario di prevedere più fondi per aiutare m famiglie e imprese è giusta ma serviranno altri incentivi.

“Le risorse liberate dal Def”, aggiunge Granelli”, vanno considerate come un ulteriore, ma non esaustivo, intervento per continuare a sostenere la crescita”.

Patto di stabilità da ridefinire

L’incremento del costo dell’energia per Confartigianato è un problema serio, e può essere affrontato con politiche concertate a livello europeo, anche utilizzando l’esperienza di debito congiunto del Next generation EU. “Il sostegno a famiglie e imprese passa necessariamente anche attraverso una ridiscussione del Patto di stabilità”, propone infine il leader di Confartigianato Marco Granelli, “Non è il momento di pensare a politiche fiscali restrittive. Deve essere mantenuto il sostegno della BCE, garantendo liquidità ai Paesi dell’Unione europea”.