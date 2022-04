Parte da Roma la sfida culturale per una evangelizzazione della quotidianità: “due giorni di festa”

Si sono conclusi con grande successo, tanta emozione e voglia di mettersi in gioco, le due “Giornate di studio e riflessione” a Roma coordinate dal Parlamento della Legalità Internazionale che ha visto la partecipazione di Cardinali, Vescovi, sacerdoti, tanti amici del movimento.

L’Ambasciata della Preghiera ha preso cosi dimora presso l’Istituto delle Suore Orsoline di San Carlo, alla presenza del Cardinale Francesco Coccopalmerio già Ministro della Giustizia della Santa Sede, don Sergio Mercanzin, don Juan Carlos Mendoza il quale nel prendere la parola ha esortato lo staff di Presidenza del Parlamento della Legalità a insediare un’Ambasciata in Columbia, Suor Maria Agostina Triassi, Suor Giovannina Aloisio, Paola Saraceni, Antonino La Barbera (coordinatore culturale per il Lazio) Alfonso Ottomana, Valentina Fotia, Vincenzo Ruocco, e tanti e tante che nella Capitale sono a fianco del movimento.

A moderare i lavori ci ha pensato Carlo Guidotti, giornalista ed editorialista della Casa Editrice Ex Libris, la stessa che ha stampato e curato il libro di monsignor Francesco Miccichè “L’Alfabeto della Gioia” presentato nella splendida chiesa parrocchiale “Santa Maria in Traspontina” a pochi passi dalla Basilica di San Pietro in via della Conciliazione.

Tra i partecipanti a questo evento culturale durante il quale “L’Alfabeto della Gioia” (titolo del Libro) ha richiamato il Kerigma del Vangelo Pasquale, ha visto anche il Cardinale Francesco Montenegro, già Arcivescovo emerito dell’Arcidiocesi di Agrigento, monsignor Vincenzo Francia, Officiale della Congregazione delle Cause dei Santi, docente di iconografia mariana alla Pontificia Università Marianum di Roma.

Diversi gli “amici” presenti, sacerdoti e anche qualche Nunzio Apostolico della Santa Sede. Salvatore Sardisco ha presentato anni e anni di cammino culturale del Parlamento della Legalità Internazionale su tutto il territorio nazionale sino a toccare il Cairo, America, e Costa d’Avorio. Adesso in lista di attesa la Colombia. Da Roma parte cosi la sfida della Evangelizzazione che fa capo a due valori che si richiamano a vicenda: “La Preghiera e la Gioia ” .Senza questi due fari di luce la fede cristiana rischia di vanificarsi nel buio più cupo.