Crisi Russo-Ucraina. Confartigianato: ogni sforzo diplomatico per evitare una catastrofe umanitaria ed economica

Doppio allarme per la Confartigianato per la crisi Russo-Ucraina, “che avrebbe conseguenze umanitarie inaccettabili”. Ma nel contempo una guerra farebbe saltare tutti i piani dell’export di molte imprese italiane.

Ogni sforzo diplomatico

Per la Confartigianato è necessario ogni sforzo diplomatico per disinnescare un conflitto che arrecherebbe solo gravissimi danni.

“Occorre a tutti i costi evitare”, sottolinea Confartigianato, “che si ripeta quanto avvenuto con il precedente conflitto russo-ucraino scoppiato nel 2014 con la crisi di Crimea che ha provocato anche pesanti effetti economici di lungo periodo per le imprese italiane”.

“Tra il 2013 e il 2021, infatti, le nostre esportazioni”, ricorda la Confederazione, “verso la Russia hanno accumulato un calo del 29,3%, il peggiore tra i principali Paesi dell’Ue.

Bilancio pesantissimo

Tra i prodotti più venduti dalle imprese italiane in Russia, la diminuzione è stata pesantissima per la moda (-43,4%), seguita dai macchinari (-26,7%).

A livello territoriale, le conseguenze più gravi in termini di crollo dell’export verso la Russia tra il 2013 e il 2021 si sono registrate in Abruzzo (-75,9%), nelle Marche ( -59,6%), in Toscana (-40,4%). Forti cali anche per Lombardia (-30,4%), Veneto (-26,2%) ed Emilia-Romagna ( -25,2%).

> Il rischio è che ora si ripeta quanto già avvenuto in Russia dove, nel 2021, abbiamo venduto prodotti per un valore di 7.696 milioni di euro, con una crescita dell’8,8% rispetto al 2020, ma ancora inferiore del 2,3% rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019.

I prodotti più richiesti

Tra i prodotti italiani più apprezzati a Mosca vi sono macchinari e apparecchiature: nel 2021 ne abbiamo esportati per 2.147 milioni di euro (pari al 27,9% del made in Italy in Russia). Seguono la moda per 1.346 milioni di euro (17,5% del totale del nostro export in Russia), i prodotti chimici per 720 milioni di euro ( 9,4%), i beni alimentari e bevande per 635 milioni di euro (8,3%).

I settori italiani con la maggiore concentrazione di micro e piccole imprese (soprattutto alimentari, moda, mobili, legno, metalli) vendono in Russia prodotti per 2.684 milioni di euro, pari al 34,9% delle nostre esportazioni nel Paese.

Tra le regioni più esposte con esportazioni sul mercato russo vi è l’Emilia-Romagna, seguita da Veneto, Marche, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia.