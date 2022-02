Il generale Rossi alla commemorazione di Luca Attanasio

Il Generale di Corpo D’Armata Domenico Rossi, già Sottosegretario al Ministero della Difesa, parteciperà alla commemorazione del primo Anniversario dell’ uccisione dell’Ambasciatore italiano Luca Attanasio nella Repubblica Democratica del Congo lo scorso 22 Febbraio del 2021.

Il Generale Rossi, da sempre vicino al cammino culturale del Parlamento della Legalità Internazionale, ha accolto l’invito proprio per ricordare un grande servitore dello Stato e abbracciare le speranze e le attese dei giovani del movimento che ben conosce poiché ha inaugurato la sede di Presidenza del Parlamento della Legalità Internazionale e Monreale alla presenza di diverse autorità Istituzionali ed ecclesiali. Lunedì il Generale Domenico Rossi sarà a Monreale in visita privata accolto dallo staff di Presidenza per un confronto culturale e programmare così diverse iniziative da svolgere sia in Sicilia che in altre regioni del nostro Paese.

“È un onore e un momento singolare di affettuosa ammirazione dice Salvatore Sardisco, vice presidente del Parlamento della Legalità Internazionale “verso un uomo che da rappresentante del precedente governo e adesso da amico del nostro movimento ha accettato di vivere questo momento di riflessione e commemorazione di Luca Attanasio Ambasciatore italiano che ha trovato la morte in terra straniera dove svolgeva il suo servizio che amava definire “una missione”.

Il Generale Domenico Rossi dopo la tappa a Monreale martedì 22 febbraio proprio nel giorno che l’Italia e il mondo tutto fanno memoria di Luca Attanasio, sarà presente nella sala conferenze dell’Assessorato regionale all’Economia a Palermo, a pochi passi dall’abitazione di Giovanni Falcone, per esortare tutti a dare il meglio di se a favore dei grandi principi della nostra Costituzione Italiana e la cultura del Bene comune con lo sguardo rivolto ai nostri martiri. A dargli il “benvenuto” il vice presidente della Regione Siciliana nonché Assessore alla Economia Gaetano Armao, l’editorialista Francesco Panasci e i giovani del Parlamento della Legalità Internazionale e multietnico. A chiusura dell’incontro sarà letto il messaggio pervenuto da Salvatore Attanasio, papà di Luca.