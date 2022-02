Da tutta Italia in collegamento da Monreale per “non dimenticare”

La pandemia non blocca il colloquio formativo e organizzativo con lo sguardo rivolto al mondo giovanile a partire dalla scuola al tessuto sociale in vista del XXX anniversario delle stragi del 92.

Martedì prossimo -otto febbraio- a partire dalle ore 17,30 la piattaforma “comunicativa” del Parlamento della Legalità Internazionale accende le luci per un collegamento che vede in dialogo i collaboratori di presidenza e i coordinatori regionale del movimento a partire dalla Lombardia alla Sicilia tutta. Un confronto e una condivisione di iniziative dove la voce dei giovani diventa inno di bellezza e di speranza.

In calendario la stesura di un libro con al collaborazione di arcivescovi, magistrati, dirigenti scolastici, tanti studenti e giovani votati da anni al settore della solidarietà e del volontariato. Al centro del dialogo il “Festival della Legalità e della Gioia” in calendario per il venti e ventuno maggio. Un confronto che richiamerà le diverse iniziative che renderanno omaggio a tutti “glie roir” nati uomini che hanno chiuso la loro vita siglando con il proprio sangue un patto inscindibile con la legalità e la giustizia vissuta nella solitudine e nella coerenza di azione. A guidare il collegamento sarà il vice presidente del Parlamento della Legalità Internazionale Salvatore Sardisco che dalla sede di via Venero n 30, darà a tutti l’opportunità di presentare progetti e idee per essere unità d’azione in un Paese che non dimentica il sacrificio dei suoi figli.