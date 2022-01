Vittoria ex aequo Brignone-Huetter in Super-G a Garmisch

Federica Brignone vince in ex aequo con Cornelia Huetter il super-G di Garmisch-Partenkirchen, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022. L’azzurra taglia il traguardo in 1’18″19, tempo poi eguagliato dall’austriaca. Terza posizione per un’altra austriaca, Tamara Tippler, staccata di 82 centesimi dal duo di testa. In top-10 anche Elena Curtoni (decima), mentre Nicol Delago è 13esima davanti a Roberta Melesi (14^), Marta Bassino (16^) e Nadia Delago (18^). A punti anche Karoline Pichler (26^) e Francesca Marsaglia (29^). “Sono davvero soddisfatta – confessa la Brignone ai microfoni di Rai Sport – Oggi ho cercato di concentrare tutte le energie, c’era un po’ di vento quindi sapevo di dover spingere fin da subito. Ho cercato di non guardare dove passavo e di lasciar correre gli sci. Questa neve primaverile mi piace, sapevo di aver fatto quello che mi ero prefissata. Quando ho tagliato il traguardo ero contenta, poi ho un po’ tremato quando è scesa Huetter. Alla fine una vittoria condivisa è meglio, siamo sicuramente tutte e due molto contente”.

