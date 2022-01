L’Ambasciata dei “Raggi di Luce” prende corpo a Corato

E’ fiera e contenta la dirigente scolastica Angela Adduci per aver portato a termine, con un collegio docenti molto propositivo e armoniosamente unito, l’adesione al cammino culturale del Parlamento della Legalita’ Internazionale e l’insediamento di una Ambasciata che richiama la “Luce”. Si, proprio cosi: il presidio culturale che va ad unirsi a quello che ha gia’ consistenza in diverse regioni d’Italia – come pure al Cairo, America e Costa D’Avorio, -ha un ruolo importante” Illuminare e azzerare le tenebre dell’indifferenza e dell’ignoranza e portare la luce della conoscenza che sa di amore ai veri valori della vita”. Non ha dubbi della riuscita dell’iniziativa la Dirigente Scolastica Angela Adduci e precisa “L’Ambasciata della Luce e’ completa nel suo essere e chiara nel proporre un impegno culturale che abbraccia ogni realta’ educativa. “L” sta come Legalita’- “U” come Uguaglianza – “C” come cooperazione – “E” come “Equita’. Solo cosi possiamo sconfiggere il buio della disumanita'”.

Il tutto avverra’ presso l’Istituto Statale “Oriani – Tandoi nel Comune di Corato (Bari). Questa Ambasciata della “Luce ” sicuramente creera’ un gemellaggio culturale con l’Istituto Statale Superiore “Luigi Di Maggio” di San Giovanni Rotondo dove da pochi mesi ha preso corpo L’Ambasciata dell’Alba . Lo scopo del Parlamento della Legalita’ Internazionale e’ proprio quello di educare i giovani a scorgere la bellezza della vita , far conoscere il proprio talento e agire insieme per il bene comune. Le ambasciate culturali non sono altro che dei punti di azione dove un valore prende corpo e si gemella con altre realta’ sempre in un clima di amore alla vita e lo sguardo puntato verso i “Poveri piu’ poveri ” (non di denaro).

Un grazie di cuore alla Dirigente scolastica Angela Adduci , personalita’ ricca di valori e particolare attenzione al mondo scuola e alla crescita umana e culturale dei “suoi ” studenti. A questo singolare appuntamento e’ prevista la partecipazione del Generale di Corpo D’Armata Giuseppenicola Tota, Comandante dell’Esercito Italiano Sud da anni collaboratore di Presidenza del Parlamento della Legalita’ Internazionale. E’ grazie a Lui che in casa Esercito Italiano sono state gia’ insediate due Ambasciate del Parlamento della Legalita’ Internazionale ; L’Ambasciata dell’ Impegno (cerimonia svoltasi presso il Circolo Ufficiale militare di Verona ) e alla Caserma “Ciro Scianna di Palermo ” l’Ambasciata del Giuramento.