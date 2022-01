Transizione energetica. Le comunità energetiche dove il carbonio non serve

Non è possibile realizzare la transizione energetica senza un approccio congiunto dei problemi ambientali, sociali ed economici e soprattutto il coinvolgimento di tutti, attraverso cambiamenti culturali, materiali ed immateriali, basati sul risparmio energetico e l’efficienza dei consumi. La nascita delle comunità energetiche pone le basi per questa rivoluzione ambientale e sociale, facilitando l’adozione di comportamenti eco-sostenibili da parte di tutti i cittadini e favorendo un significativo incremento nell’uso delle fonti rinnovabili. Veri e propri distretti urbani “carbon neutral”, in grado di produrre autonomamente le risorse energetiche necessarie a coprire i propri fabbisogni.

Nasce il prosumer, il consumatore-produttore

Cogliendo le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, i cittadini di tutto il mondo stanno già unendosi per riacquistare rilevanza nel settore energetico, attraverso azioni dirette e partecipate che mirano alla costruzione di una società più equa e sostenibile. Secondo uno studio dell’Enea si stima che 264 milioni di cittadini dell’Unione Europea si uniranno al mercato dell’energia come prosumer, ossia utenti che non si limitano al ruolo passivo di consumatore (consumer), ma partecipano attivamente alle diverse fasi del processo produttivo (producer). Il prosumer, dunque, è colui che possiede un proprio impianto di produzione di energia, della quale ne consuma una parte mentre la rimanente quota viene reimmessa in rete e scambiata con i consumatori fisicamente prossimi o anche accumulata in un apposito sistema.

Cos’è una “comunità energetica”

Le comunità energetiche (CE) rappresentano una coalizione di utenti che, tramite la volontaria adesione ad un contratto, collaborano con l’obiettivo di produrre, consumare e gestire l’energia attraverso uno o più impianti energetici locali, con conseguenti benefici economici e sociali. Difatti, tutte le comunità energetiche hanno in comune l’obiettivo di fornire energia rinnovabile a prezzi accessibili ai propri membri, piuttosto che dare la priorità al profitto economico come una società energetica tradizionale. Decentramento e localizzazione della produzione energetica sono i principi su cui si fonda una comunità energetica che, attraverso il coinvolgimento di cittadini, attività commerciali e imprese del territorio, risulta in grado di produrre, consumare e scambiare energia in un’ottica di autoconsumo e collaborazione.

La principali comunità italiane

In Italia esistono già molte comunità e cooperative energetiche situate principalmente nella zona settentrionale della penisola, alcune delle quali attive già dai primi decenni del XX secolo: