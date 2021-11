Al liceo scientifico “C. Colombo” di Marigliano l’Ambasciata della Libertà

Tutto pronto presso il Liceo Scientifico “C. Colombo” di Marigliano (Napoli) dove la dirigente scolastica Nicoletta Albano è divenuta da anni un insostituibile punto di riferimento per docenti e alunni che hanno reso la scuola un’autentica Palestra di Vita.

Pronta una grande festa, tutto al Top per ridare colore all’Ambasciata della Libertà, una di quelle che brilla in una Regione come la Campania che ha diverse “Ambasciate” autentici presidi culturali, coordinate dalla docente e giornalista Floriana Nappi.

Gli alunni e alunne sono pronti per un confronto culturale che prenderà corpo nei prossimi giorni, gli stessi che hanno cooperato alla stesura del libro “Non li tradite sono innocenti: I giovani sanno ancora sognare”. Avere scelto l’Ambasciata della Libertà è un modo significativo per dire un indiscusso “No” a ogni forma di violenza e di indifferenza. Un “No” netto alla dispersione scolastica proprio in una scuola che ha studenti e studentesse di sanno bravura e impegno culturale grande “con voti che oscillano – dice la professoressa Nausica – dall’otto al nove”. Studenti non solo bravi ma motivati, semplicemente innamorati dallo studio coscienti che un alunno valido e preparato potrà girare le spalle a ogni forma di criminalità.

Fiera e soddisfatta la Dirigente Scolastica Nicoletta Albano, donna forte di carattere, professionalmente valida, solare e allegra con un carattere che attira come un effetto di calamita. È entusiasta Nicoletta Albano e in questi giorni sta organizzando un evento culturale che segna la storia del “Cristoforo Colombo” dove le terre da esplorare sono gli animi degli adolescenti che ogni giorno arrivano a scuola con la certezza che la cultura educa alla vita e a divenire “Sentinelle di Libertà” dove all’orizzonte vi è un futuro a colori.