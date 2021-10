Roma, Gualtieri incontra Nobel Parisi in Campidoglio

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha incontrato ieri mattina in Campidoglio il Professor Giorgio Parisi, Ordinario di Fisica Teorica all’Università “La Sapienza” di Roma e Premio Nobel per la Fisica 2021. Il Professor Parisi contribuirà all’istituzione del Comitato Scientifico di Roma Capitale e ne assumerà la presidenza onoraria.

Il Comitato Scientifico si occuperà di scienza, innovazione e politiche urbane, a partire dallo studio dei dati e dei fenomeni complessi, della modellizzazione della mobilità e della transizione energetica, ma anche di temi come la sperimentazione dell’educazione scientifica fin dalle scuole dell’infanzia. “Ringrazio il Professor Parisi per questo incontro e per aver accettato la proposta di far parte del Comitato Scientifico di Roma Capitale, assumendo la carica di Presidente Onorario.

La partecipazione di un uno scienziato di fama mondiale e Premio Nobel come il Professor Parisi al Comitato è un privilegio per la nostra città e una straordinaria opportunità per mettere la scienza e l’innovazione al centro del futuro di Roma e del suo ruolo di grande Capitale Europea e internazionale. Le sfide della transizione ecologica e digitale e della sostenibilità sociale e ambientale richiedono il coinvolgimento delle migliori energie intellettuali, e l’impegno del Professor Parisi nel Comitato Scientifico sarà prezioso per fare di Roma un laboratorio avanzato” dichiara il Sindaco Roberto Gualtieri. Il Comitato Scientifico sarà istituito entro il mese di dicembre.