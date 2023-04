“Roma Cura Roma”, un esempio di riqualificazione urbana dal basso

Domani, sabato 15 Aprile, nella Capitale avrà luogo la seconda edizione di “Roma Cura Roma”, una delle più imponenti manifestazioni di partecipazione attiva delle istituzioni comunali e municipali, associazioni di categoria e ambientaliste, scuole, centri anziani, sindacati, forze politiche cittadine di ogni colore e soprattutto cittadini, coinvolti nel recupero del decoro della propria città, nel rispetto dell’ambiente in cui viviamo e dell’ambiente in genere.

Una giornata di “riappropriazione della città” da parte di chi la vive ogni giorno, attraverso un ampio programma di interventi di rigenerazione urbana, pulizia e cura delle strade, delle piazze e dei giardini, reso possibile anche grazie al prezioso supporto delle otto Associazioni co-promotrici: Retake, WWF, Plastic Free, FAI, ACLI, CSV Lazio, AGESCI e MASCI.

Nel 2023 registrata una partecipazione straordinaria

Complessivamente, il numero straordinario delle adesioni di associazioni e cittadini è la dimostrazione di una forte volontà di partecipare all’obiettivo di promuovere e sostenere azioni dal basso mirate alla cura collettiva dei luoghi della città come “bene comune”, un concetto che si spera venga adottato permanentemente da più persone possibili in tutto il nostro Paese. Quest’anno sono stati previsti interventi, oltre che di pulizia di strade e parchi, anche di ripristino del decoro come la rimozione di adesivi dalla segnaletica stradale, l’abbellimento delle fioriere, la pulizia di aiuole e la cancellazione di scritte da muri e arredi. Una probabile risposta ai recenti attentati alle opere pubbliche da parte di dimostranti ambientalisti che hanno scelto una strada di protesta, quello dell’imbrattamento di statue, monumenti e opere d’arte, non condivisa da molti.

Alcuni esempi di interventi programmati

Retake, il movimento di cittadini no-profit e apartitico che promuove la vivibilità delle città, prevede la mobilitazione di oltre 200 volontari per circa 20 eventi, tra i quali la bonifica di micro discariche, interventi di plogging nelle piazze, la pulizia e manutenzione di due parchi, la riqualificazione dell’area e degli arredi urbani nelle vie cittadine, la riqualificazione, insieme agli studenti, del cortile, del giardino, dei cancelli e delle aree esterne di alcune scuole e la cura di alcuni tratti della pista ciclabile romana. Il WWF Roma interverrà con circa 20 volontari per un’azione di cleaning nell’Oasi urbana del Tevere sotto al Lungotevere delle Navi all’altezza del Ministero della Marina. Plastic free, con l’aiuto di circa 100 volontari, ha programmato un intervento di pulizia della spiaggia di Ostia e un’analoga azione di cleaning del piazzale della stazione di Prima Porta. Il Movimento adulti scout Cattolici Italiani (Masci), come nella scorsa edizione, potrà contare su 60 volontari per prendersi cura del Parco della Resistenza. L’Agesci, tra gli altri interventi in corso di definizione, curerà le aiuole e la pulizia di Largo Pannonia. Il Fai, in un’azione congiunta con Retake in Piazza Vittorio, organizzerà delle visite guidate gratuite dell’Area archeologica nei Giardini Calipari. Infine, le Acli hanno programmato con circa 50 volontari un intervento in Via Lussimpiccolo, tra i quartieri Prenestino e Collatino, in particolare nel ripristino del decoro dei portici, utilizzando anche delle idropulitrici.

Condividi questo articolo: