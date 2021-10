Cgil: Landini “disegno preordinato, offesa alla costituzione”

“Quello che e’ successo ieri e’ un disegno preordinato di un gruppo organizzato che hanno messo in campo un’azione squadristica e fascista. La scelta di colpire la Cgil e con essa tutto il movimento sindacale del Paese e il mondo del lavoro e’ un attacco inaccettabile”. Lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, in una manifestazione dopo gli attacchi alla sede nel pomeriggio di sabato. “Quella di ieri e’ una ferita democratica, un’offesa alla Costituzione nata dalla resistenza, che ha violentato il mondo del lavoro e i suoi diritti – sottolinea Landini – Abbiamo un’opportunita’ straordinaria, usare quei soldi e quegli investimenti per fare riforme di cui il Paese ha bisogno da anni. Noi vogliamo essere quel soggetto protagonista del cambiamento, il protagonismo nasce nel momento in cui si allarga la partecipazione”.

