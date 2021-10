Pnrr, a Palermo focus sui fondi europei: modello di sviluppo per il Sud

Abbonamento Annuale o Abbonamento Semestrale Per accedere all'articolo completo devi essere abbonato ad uno dei nostri piani:. Se sei già abbonato effettua il log in

Sponsor

Il mancato utilizzo dei fondi del PNRR per una debole visione di sistema non sostenuta da adeguata programmazione di sviluppo di medio e lungo periodo è un pericolo reale. Perdere un’opportunità di crescita come quella offerta dal PNRR può sancire, per il Sud e la Sicilia, un definitivo divario con le regioni settentrionali, accrescendo quella frattura economica e sociale che, già dalla crisi del 2008, piuttosto che essere sanata si è ulteriormente allargata. L’assenza di visione di sistema e politiche...