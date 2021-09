Il 29 Confcommercio in Assemblea. Sangalli: attesa per la ripresa

Si terrà mercoledì 29 settembre l’Assemblea generale della Confcommercio. La grande rappresentanza di impresa che associa oltre 700 mila realtà del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e delle professioni. L’appuntamento è alle 11.30 all’Auditorium della Conciliazione a Roma. Sarà la 35a Assemblea Generale, un incontro annuale che, sottolinea la Confederazione: “costituisce uno dei momenti istituzionali più significativi di confronto, per presentare alle forze politiche e al Governo le analisi e le proposte della Confederazione per una crescita del Paese”.

Scenario difficile

L’Assemblea di quest’anno assume, per la Confcommercio assume “un significato particolare”, si legge nella nota di presentazione, “poiché cade in un contesto che vede le imprese, soprattutto quelle del terziario di mercato, affrontare una fase economica ancora particolarmente difficile per la crisi innescata dall’emergenza pandemica”.

Il saluto di Mattarella

L’Assemblea avrà inizio, come di consueto, con il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, seguito dall’Inno d’Italia. L’apertura dei lavori proseguirà con un video di presentazione, realizzato con una formula innovativa per raccontare la faticosa uscita dalla pandemia e il ruolo che hanno e che avranno le imprese del terziario. Subito dopo la relazione la relazione del Presidente Carlo Sangalli e le conclusioni del Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti.

La relazione Sangalli

L’intervento del Presidente conterrà un’analisi dell’Ufficio Studi sulla ripresa a medio termine dell’economia e dei consumi. “Riflessioni”, si legge nella nota di presentazione, “che terranno conto anche del sentiment di famiglie e imprese rispetto ad un autunno che dovrebbe definire i contorni dell’evoluzione della pandemia e della completa ripartenza di tutti i settori produttivi”. Nella relazione sarà, inoltre, sottolineata l’importanza di sfruttare al meglio le risorse del Piano nazionale di Ripresa per un rilancio dell’economia del terziario di mercato – commercio, turismo, servizi, trasporti e professioni – che oggi rappresenta oltre il 40% del Pil e dell’occupazione.



Gli ospiti



L’edizione 2021 dell’Assemblea vedrà quest’anno – in osservanza delle norme di sicurezza anti-Covid – un numero ridotto di partecipanti, saranno presenti circa 400 persone. In platea, tra gli altri, ci saranno rappresentanti del Governo, delle Istituzioni, del mondo politico, economico e sindacale, oltre ai vertici dei territori e delle categorie del Sistema associativo di Confcommercio provenienti da tutta Italia.