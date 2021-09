Regionali, Bonelli: “Necessaria la svolta ecologista”

Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e Amalia Bruni, hanno presentato i candidati per il Consiglio regionale della Calabria di Europa Verde. “Vogliamo diventare come una regione d’Europa dove i trasporti funzionano, dove la sanita’ non e’ un luogo di rapina e aggressione da parte delle clientele politiche e dove le acque vengono depurate”, ha detto Bonelli aggiungendo “che in Calabria c’e’ bisogno di una svolta ecologista per cambiare davvero. Ecosostenibilita’ e transizione ecologica sono punti cruciali per il futuro dell’Italia e a maggior ragione della Calabria”. Candidati nella lista Nord Elisa Romano come capolista, Gerardo Montecorvo, capolista della lista Sud, Roberto Caligiuri per il Centro.

Bruni ha sottolineato che l’inclusione di Europa Verde, nella coalizione di Centrosinistra “non e’ casuale perche’ l’ambiente come la sanita’ e’ per me un tema cruciale. Da qua si misura quanto una regione sia dignitosa. Dobbiamo vincere per poter essere lo stimolo del cambiamento di questa terra, simbolo della ricostruzione perche’ ora siamo in mezzo alle macerie. Sei calabresi vogliono realizzare un sogno, noi siamo qui. Tutti insieme ce la possiamo fare”.