Abruzzo, Quaresimale: “Nuove risorse per 1,7 mln per gli ITS regionali”

Nuove risorse per 1,7 milioni di euro per gli Its abruzzesi. Su proposta dell’assessore regionale alle Politiche formative, Pietro Quaresimale, la Giunta regionale ha approvato una variazione di bilancio che prevede l’iscrizione nel documento contabile regionale delle risorse finanziarie in favore dei cinque Istituti tecnici superiori presenti in Abruzzo. “Grazie al trasferimento di queste risorse – spiega l’assessore Quaresimale – entro il prossimo 31 ottobre le Fondazioni che sono a capo degli Its potranno far partire nuovi corsi rivolti ai ragazzi che sono alla ricerca di una formazione superiore in grado di entrane nel mondo del lavoro.

Tali fondi – aggiunge Quaresimale – non sono i soli previsti per gli Its. Grazie al Fondo sociale europeo si è potuta destinare una fetta sostanziosa dei fondi strutturali agli Its in modo da dare maggiori opportunità di formazione di alto livello”. L’assegnazione di nuove risorse per gli Istituti superiori è stata fatta nelle casse dei bilanci delle Regioni, una procedura che è stata modificata rispetto agli anni scorsi quando i finanziamenti statali erano direttamente destinati agli Its. In questo modo il Governo ha voluto dare maggiore discrezionalità alle Regioni perché saranno loro a stabilire le quote di finanziamento per ogni singolo Its.