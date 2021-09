Oltre 11 milioni di Euro dal FEAMP per la pesca del Veneto

Il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) dà il via libera a oltre 11 milioni di euro a favore del mondo della pesca del Veneto. “Con queste risorse messe a disposizione delle imprese, – ha dichiarato l’Assessore regionale alla Pesca Cristiano Corazzari – la Regione del Veneto, nel considerare il settore della pesca e dell’acquacoltura strategico sotto i profili socio-economici e storico-culturali, risponde concretamente alle richieste di sostegno per una ripartenza e rivitalizzazione delle attività produttive dopo uno dei periodi più bui, dovuti dal COVID-19, che ha impattato negativamente anche questo settore”. La Regione del Veneto, con l’approvazione della graduatoria definitiva della misura del FEAMP, destinata a progetti di sviluppo sostenibile dell’acquacoltura, potrà così finanziare 51 aziende ittiche con un contributo pubblico complessivo di 5.369.118 euro. Il consistente contributo consentirà alle imprese un ammodernamento e un potenziamento delle proprie strutture produttive, rafforzando anche la capacità imprenditoriale da sempre all’avanguardia di questo settore.

Sempre alle aziende del comparto dell’acquacoltura, è stato inoltre pubblicato un bando di finanziamento di 2.118.272 euro come sostegno a seguito della sospensione o riduzione dell’attività produttiva causata dall’epidemia di COVID-19. Per il sostegno al settore della pesca marittima, anch’esso messo in crisi, soprattutto nel periodo del lockdown, dall’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, è attualmente aperto un bando di finanziamento con una dotazione di 1.723.430 euro che andrà in scadenza martedì 5 ottobre: il provvedimento interesserà potenzialmente almeno 300 imprese del settore. La Regione del Veneto, infine, visto l’approssimarsi della conclusione del periodo di programmazione del FEAMP, ha inoltre intenzione di utilizzare le risorse ancora disponibili per uno scorrimento delle graduatorie sia per l’acquacoltura sostenibile di recente approvazione, sia per la trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, la cui graduatoria è stata approvato lo scorso mese di febbraio. Per lo scorrimento di queste graduatorie la Regione stanzierà ulteriori fondi per complessivi 2.262.737 euro, che potranno, in gran parte, soddisfare le richieste pervenute dalle aziende ittiche del Veneto, attualmente ammesse al contributo FEAMP, ma non ancora finanziate.