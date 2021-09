Federica Driusso: la giovane modella che sogna viaggiare

Federica Driusso (@federicadriusso), 22 anni, è il nuovo volto per il format #InViaggioRestart; laureanda in Lingue e Culture per il Commercio Internazionale (inglese, spagnolo, cinese, tedesco) all’Università di Verona, è appassionata del mondo dello spettacolo. Il suo sogno? Viaggiare in tutto il mondo! Nel suo palmares il titolo di @missvenicebeach nel 2016 e nel 2018 il titolo regionale di Miss Sorriso Veneto per @missitalia. Da qualche anno è in televisione facendo parte del cast di “DettoFatto” su Rai2 come modella e conduttrice in programmi su TeleVenezia e CafèTV24.

Hai iniziato a muovere i primi passi come modella sin da giovanissima, quale fu il leitmotiv che ti spinse a calcare una passerella?

Inizió tutto per caso, quando mi consigliarono di partecipare a dei concorsi di bellezza. Nel 2016 arrivai alle finali di Miss Venice Beach e Miss Diadora Festival Show all’interno della maestosa Arena di Verona. Queste kermesse sono state per me entrambe due trampolini di lancio. Vinsi Miss Venice Beach e questo mi portó un sacco di opportunità lavorative nel mondo della moda e dello spettacolo fino ad arrivare a due anni fa quando il concorso mi ha ufficialmente accolta nel suo staff.

Al Festival Show invece mi classificai quarta, ma il mio percorso con loro non terminó lì. Negli anni successivi infatti venni scelta come volto della Campagna pubblicitaria internazionale del brand di gioielli Amen Collection. Questo era senz’altro uno dei miei più grandi sogni, ho potuto vedere il mio viso su tutte le riviste nazionali e nei cartelloni pubblicitari anche all’interno dei negozi, come ad esempio quello all’interno della stazione di Milano Centrale.

Un’altra esperienza importante e formativa che continuo a portarmi nel cuore , è quella di Miss Italia. Il momento che più mi ha fatta emozionare è stato sicuramente quello della mia proclamazione a Miss Sorriso Veneto. Era il 7 agosto e mi avevano assegnato il numero 12 come concorrente, gli stessi identici numeri di quando avevo vinto MissVeniceBeach. Quando al momento della proclamazione dissero il mio nome, io scoppiai in un pianto di gioia che, giuro, mi emoziona ancora adesso.

Federica Driusso: la giovane modella che sogna viaggiare

Abbiamo sentito che oltre a calcare le passerelle di AltaModa, hai già debuttato anche nel mondo della televisione, raccontaci di più.

Esatto, il mio esordio in TV è stato nel 2019 e ovviamente in diretta per non farci mancare nulla. L’accoglienza in Rai è stata fantastica: il personal driver, le parrucchiere, le sarte, la regia…mi sono sentita coccolata sin da subito. Il bello della televisione e del mondo dello spettacolo forse è proprio questo, tutti i rapporti umani che ci sono dietro le quinte, tutte quelle persone “invisibili” agli occhi di un telespettatore, senza le quali però il programma non potrebbe andare avanti.

Inoltre sfilare davanti alle telecamere è molto stimolante.

La mia prima intervista invece è avvenuta al Vinitaly con Luca Zaia, governatore del Veneto. Successivamente ho presentato i miei primi eventi dal vivo , calcando il vero e proprio palcoscenico. Quello che più amo di questo lavoro, che spero possa continuare nel tempo, è il contatto con le persone e le tante realtà offerte dalla nostra Regione e non solo.

Federica, quale strade vuoi prenda il tuo futuro professionale?

Mi ritengo una ragazza davvero fortunata, a soli 22 anni ho potuto già fare tutte queste magnifiche esperienze: la TV, la Radio, il mondo della Moda. Non c’è un’unica strada che voglio a tutti i costi che il mio futuro prenda. Amo il lavoro che faccio e mi piace anche quello che studio. Ho avuto la possibilità di aprirmi tutte queste porte e finché sarà possibile, non voglio chiuderne nemmeno una. Quindi confido nel destino in cui tanto credo e sono eccitata di scoprire quante cose avrà ancora in serbo per me! Io mi impegno comunque a dare il meglio di me in qualsiasi cosa che faccio e chi lo sa..Ad Maiora!