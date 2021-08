Sponsor

Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha firmato il decreto interministeriale per l’erogazione di 430 milioni di euro agli esercenti degli impianti di risalita a fune. Il testo è stato inviato al ministero dell’Economia e delle Finanze per la firma del ministro Daniele Franco. Inoltre è entrato in vigore un altro provvedimento che sblocca lo stanziamento di 40 milioni a favore dei maestri e delle scuole di sci.sat/mrv/red