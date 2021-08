Sponsor

Un appello a vaccinarsi dopo l’aumento dei contagi in Sicilia. È questo il messaggio del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando: “Aumentano i contagi in Sicilia. Inoltre l’isola è la regione con il più alto numero di non vaccinati. Vaccinatevi, dunque, perché il vaccino è l’unica alternativa rispetto alla morte dei propri cari e al disastro economico”.vbo/com/mrv