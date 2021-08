“Molise da vivere”, Cotugno annuncia 1 mld di investimenti nel turismo

Cultura, comunità e identità sono valori che ci hanno permesso di andare avanti durante la pandemia e consolidare il lavoro iniziato in un settore strategico come quello turistico”. Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha illustrato i contenuti condensati nel volume “Molise da vivere” scritto da Antonio D’Ambrosio, vice presidente della Consulta dei Molisani nel Mondo, presentato in mattinata nel giardino del Convitto nazionale “Mario Pagano” di Campobasso. Il libro edito dalla Regione Molise in edizione bilingue italiano/inglese e prossimamente pubblicato in lingua spagnola e portoghese è per il presidente Toma: “Un racconto di un mondo in parte in dissolvenza, in parte vivo e integro così come si mostra oggi ai tanti visitatori di questa regione. Immagini di persistenza destinate a chi vive questa terra e ricordate a chi, ancora di più, questi territori hanno lasciato in ragione di quel flusso migratorio che nei decenni ha prosciugato le regioni del sud”. Da parte dell’assessore al turismo e cultura Vincenzo Cotugno l’importante annuncio di investimenti per 1 miliardo di euro nella programmazione regionale per il settore: “Una massa di investimenti epocale per la nostra regione – ha sottolineato Cotugno – e questo libro rappresenta il racconto, sull’onda emotiva e dalla forza suggestiva di quello descritto da Vincenzo Jovine, il più illustre scrittore molisano, della terra che è, per i suoi abitanti, creatura viva”.

