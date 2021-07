Incendi: Bonelli “Crisi clima emergenza già oggi'”

“Gli incendi bruciano il sud d’Italia mentre nel nord le bombe d’acqua creano disastri. Dalla Sardegna, all’Argentario arrivando in Sicilia sono decine e decine di migliaia gli incendi che hanno distrutto vegetazione e boschi come si puo’ verificare dal sistema di monitoraggio incendi EFFIS dell’Unione europea”. Lo dichiara il co-portavoce nazionale di Europa Verde Angelo Bonelli che aggiunge: “Nel nostro paese gli incendi fino al 2020 hanno distrutto negli anni 8.6 milioni di ettari per la stragrande maggioranza dolosi e dovuti alla crisi climatica che provoca ondate di calore, siccita’ e desertificazione”.

“In Piemonte -continua l’esponente ecologista – un nubifragio ha devastato Vercelli e Biella, mentre ad Oristano 10.000 ettari sono bruciati causando l’evacuazione di centinaia di persone”.

“La crisi climatica e’ un’emergenza gia’ oggi e’ il governo rafforzi il sistema di prevenzione anti incendi con piu’ mezzi e ripristinando il corpo forestale: la transizione ecologica e’ un bagno di sangue per gli effetti e i danni che produce e non per le teorie del ministro Cingolani che dovrebbe occuparsi di tutelare il nostro territorio e non fermare il piano verde UE”.