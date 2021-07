Sponsor

Ammontano a 4 milioni le risorse per il Piano annuale del turismo approvato dalla Regione Marche. Le misure riguardano il sostegno agli operatori per l’incoming, il bando dei progetti di accoglienza per gli enti locali, i contributi ai Comuni per le aree di sosta dei camper, i contributi alle Pro Loco.sat/gtr