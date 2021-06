Turismo: Confcommercio, nel 2020 spesa stranieri -60%

La spesa sostenuta dagli stranieri, che nel 2019 rappresentava oltre il 4% dei consumi sul territorio nazionale, ha registrato nel 2020 una caduta significativa, con una riduzione complessiva di circa 27 miliardi (-60,4%).

Il fenomeno, pur diffuso, ha colpito in misura piu’ rilevante le regioni del Centro-Nord (-23 miliardi circa), territori nei quali l’incidenza di questa voce sulla spesa e’ storicamente piu’ elevata. E’ quanto emerge dai dati del Rapporto dell’Ufficio Studi di Confcommercio. In linea generale, si nota una profonda sofferenza nelle regioni in cui il turismo ha connotati meno stagionali e dove le citta’ d’arte costituiscono un polo d’attrazione, soprattutto in primavera e in autunno, come Lazio, Toscana, Campania, Sicilia, Veneto e Lombardia.

In termini percentuali – si legge ancora nel Rapporto – la caduta piu’ significativa si e’ registrata nel Lazio (-75,2%) a cui si contrappone la quasi tenuta della Valle d’Aosta (-6,9%) regione in cui il turismo straniero, pero’, svolge un ruolo cruciale, osservandosi una quota sui consumi interni della regione del 14,5%. Il deciso aumento registrato in Molise rappresenta statisticamente un bias, ovvero una distorsione attesa determinata dai numeri molto piccoli del turismo straniero in questa regione.