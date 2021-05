Rosolina Mare: Doppia raccolta rifiuti

Due associazioni si sono organizzate e, in contemporanea, hanno raccolto i rifiuti, una alla spiaggia dei Casoni, e l’altra alla spiaggia di Caleri. Infatti, l’associazione Legambiente Rosolina e Loreo, presieduta da Gelindo Frasson, è andata ai Casoni. Invece l’associazione Un Cuore da Cavaliere, presieduta da Fabrizio Berton, è andata a Caleri. Entrambe hanno aderito all’iniziativa nazionale lanciata da Legambiente dal titolo “Spiagge e fondali puliti”. “E’ andata bene alla spiaggia di Casoni – spiega Frasson -. Hanno partecipato cittadini di Rosolina, Loreo, del Delta e altri sono arrivati da Mestre, Venezia, Padova, Rovigo.

Ci siamo dati appuntamento alle 9 e abbiamo raccolto rifiuti fino alle 12. Fortunatamente il tempo è stato bello. Ringrazio Federico Ferro, titolare di AltoAdriatiko che è arrivato con il trattore e il rimorchio e ha portato i sacchi dei rifiuti all’Ecocentro. Lunedì saranno portati via da Ecoambiente”. Prima di iniziare la raccolta, lo stendardo di Legambiente è stato posto sopra la torre panoramica.

“Sono rimasto sorpreso perché non mi aspettavo tante persone – continua Gelindo Frasson -. Significa che c’è molta sensibilità nei confronti dell’ambiente. In effetti stiamo andando verso la green economy e dobbiamo cercare di migliorare il nostro modo di vivere per andare verso un mondo migliore. Prossimamente organizzeremo una raccolta rifiuti al Po di Brondolo che si trova a Loreo e vogliamo sensibilizzare sempre di più i cittadini a collaborare a questi momenti”.

Fabrizio Berton aggiunge che l’associazione Un Cuore da Cavaliere da 10 anni organizza incontri per la pulizia dell’ambiente. “Ora ci siamo uniti a Legambiente per dare il nostro contributo à dice -. Siamo venuti qui a Rosolina Mare perché la nostra associazione è nata a Rosolina. In spiaggia eravamo circa una ventina di persone tra cui due minorenni. Il messaggio più bello è che ci sono dei giovani e che è in un progetto della scuola fare la raccolta della plastica”.