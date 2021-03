Il Parlamento della Legalità convoca al Palazzo Arcivescovile per vivere la Pasqua

È fissato per giovedì 25 marzo alle ore 15,30 l’incontro con lo staff di presidenza del Parlamento della Legalità Internazionale Palazzo Arcivescovile di Monreale. Monsignor Michele Pennisi, arcivescovo e guida spirituale del movimento, ha accolto favorevolmente la proposta di Nicolò Mannino e Savatore Sardisco (rispettivamente presidente e vice presidente ) di celebrare insieme la Pasqua del 2021 proprio intorno all’altare nella Cappella del Palazzo Arcivescovile.

Sono, intanto arrivati in sede di presidenza gli auguri pasquali della Ministra della Giustizia Marta Cartabia e del questore di Palermo Leopoldo Laricchia. “È un modo semplice ma importante per ritrovarci insieme- dice Nicolò Mannino- principalmente nella preghiera e nel confronto con il Vangelo della Pasqua. Il nostro movimento culturale- sottolinea Mannino- presente in diverse regioni d’Italia oltre che al Cairo, New York, e prossimamente in Costa D’Avorio, affonda le sue radici proprio nel Kerigma della Pasqua sotto lo sguardo di Maria “Stella del Mattino” e con questa convinzione ci apriamo al dialogo di collaborazione per una cultura della vita con le altre religioni”. Hanno dato conferma di partecipazione il Generale di copro D’armata Carmine Lopez, Generale Interregionale dell’Italia Sud/Occidentale della Guardia di Finanza e Presidente Onorario del Parlamento della legalità internazionale (peraltro proprio giovedi 25 ricorre il suo compleanno), il Generale di Divisione Angelo Maurizio Scardino, dell’Esercito Regione Sicilia , il Generale di Brigata Rosario Castello Comandante della Legione Carabinieri Regione Sicilia e per la Polizia Penitenziaria il Comandante Francesco Cerami fautore dell’insediamento dell’Ambasciata della Speranza presso il Centro di Rieducazione minorile “Malaspina ” a firma del parlamento della legalità Internazionale, ilvice questore aggiunto Michele A.

Modica della Questura di Palermo , l’Assessore <Regionale alla Pubblica Istruzione e Formazione Roberto Lagalla che da anni si avvale della Consulenza ( a titolo gratuito) proprio del professore Nicolò Mannino presidente del parlamento della legalità internazionale “Proprio in clima familiare e con grande spirito di collaborazione – aggiunge Salvatore Sardisco- ci ritroveremo con il nostro arcivescovo mons. Michele Pennisi al quale va il nostro affettuoso grazie per essere sempre vicino in ogni iniziative che vede al centro del nostro principale interesse il mondo degli adolescenti e dei giovani che necessitano un dialogo formativo con il linguaggio della fede che non ammette sconti ma va testimoniata e annunciata- conclude Sardisco- con coraggio, fierezza e determinazione”. Ai partecipanti verrà consegnata una litografia col Panthocrator e il richiamo alla figura di San Giuseppe visto che si è nell’anno ecclesiale a lui dedicato come voluto e auspicato da Papa Francesco.