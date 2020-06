Turismo, online da Torino 29^ Convention Mpi con Farinetti e May

Sponsor

Il 3 luglio la meeting industry nazionale ed internazionale si incontreranno online per “Waiting for…Meet The ChaMPIons”. La 29^ edizione della Convention Annuale del capitolo italiano Mpi, originariamente attesa live a Torino dal 3 al 5 luglio dopo la vittoria della candidatura per l’evento da parte della Regione Piemonte, il Turismo Torino e Provincia Convention Bureau, insieme a numerosi partner della filiera locale, migra sul canale digitale. L’evento digitale, in partnership con Enit – Agenzia nazionale del turismo e VisitPiemonte, accoglierà anche un limitato numero di partecipanti in cluster presso sette selezionate sedi alberghiere del partner Nh Hotel Group a Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, e Catania. Saranno Oscar Farinetti, patron di Eataly, e Fiona May, atleta e medaglia d’oro e d’argento ai giochi olimpici e numerose competizioni mondiali d’atletica, i campioni chiamati sul palco virtuale di #MeetTheChaMPIons. Manager d’ispirazione il primo, emblema di forza e resilienza la seconda, i due speaker catalizzeranno l’attenzione dei partecipanti condividendo esperienze d’azienda e di vita e insegnamenti comportamentali frutto di una percorso di prove e vittorie.

“Chi affronta meglio i periodi di crisi è colui che ha una visione chiara a medio-lungo termine della direzione da intraprendere. Perché, se è vero che viviamo un tempo senza precedenti, è anche vero che la pandemia globale ha accelerato ed evidenziato con ancora più chiarezza la strada da percorrere, anche nel turismo.

Vediamo oggi uscire dai cassetti progetti che non si aveva il tempo di realizzare. La grande sfida per il futuro è trovare un equilibrio tra sostenibilità ambientale, sociale e crescita economica”, dichiara Maria Elena Rossi, Direttrice Marketing Enit. “Seppur non sia possibile ospitare dal vivo i membri della meeting industry nazionale ed internazionale – sottolinea Marcella Gaspardone, Marketing. Public Relations & Convention Bureau Manager di Turismo Torino e Provincia – siamo soddisfatti di essere partner di questa prestigiosa iniziativa per ricordare quanto la nostra destinazione sia la location ideale per l’organizzazione di eventi Mice”. (Italpress)