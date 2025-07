Dazi,Benifei “Se non c’è accordo l’Ue colpisca i servizi statunitensi”

Condividi questo articolo:

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Abbiamo bisogno di un accordo quadro che sia il punto di partenza per ridurre immediatamente questi dazi dal lato americano, altrimenti l’Ue deve rispondere con controdazi e contromisure che vadano a colpire anche il settore dei servizi, che sono un po’ il punto più sensibile dell’economia statunitense”. Lo ha detto l’eurodeputato del Partito democratico, Brando Benifei, interpellato sui negoziati in corso tra Ue e Stati Uniti per evitare un’escalation commerciale. “L’Europa non può essere trattata come un avversario, ma come un alleato dagli Stati Uniti”, ha detto l’eurodeputato.“Sarà necessario rispondere e lavorare invece al più presto, come stiamo facendo dal lato delle istituzioni europee, per un accordo che sia reciprocamente vantaggioso”, ha aggiunto Benifei. “Abbiamo bisogno assolutamente di trovare una soluzione: questo lo possiamo fare solo se l’Europa agisce unita non si fa dividere e fa valere il peso dell’Europa che dal punto di vista della capacità commerciale comunque una realtà che non può essere ignorata”, ha detto ancora.xf4/mgg/mca1