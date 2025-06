Estate 2025: le 30 spiagge italiane più amate: ominio assoluto della Sardegna

L’estate nel Belpaese? È sinonimo di mare. E il mare, si sa, chiama la spiaggia. È difficile trovare un’italiana o un italiano che, nei mesi più caldi dell’anno, non trascorra almeno una giornata con i piedi nella sabbia e lo sguardo perso all’orizzonte. Anche quest’estate 2025 non fa eccezione, e a dirci quali sono le spiagge più amate del Paese ci pensa Holidu, uno dei maggiori portali europei per la prenotazione di case e appartamenti vacanza. La piattaforma ha stilato la classifica delle 30 spiagge italiane più apprezzate del 2025, basandosi sui punteggi e sulle recensioni degli utenti di Google Maps. Un’analisi che fotografa le mete balneari preferite dai viaggiatori di tutto il mondo, e che vede una protagonista assoluta: la Sardegna.

A conquistare il primo posto è la Spiaggia dei Conigli, a Lampedusa, perla siciliana che continua a incantare con le sue acque cristalline e la sabbia dorata. Ha ottenuto un punteggio medio di 4,9 su 5, con quasi 3.000 recensioni. Una conferma per quella che è da anni considerata una delle spiagge più belle del mondo.

Sardegna regina incontrastata

Seguono due destinazioni sarde che non hanno bisogno di presentazioni: Cala Mariolu, nel comune di Baunei, medaglia d’argento con 4,8 stelle e oltre 5.500 valutazioni, e Tuerredda, nel territorio di Teulada, che chiude il podio con 4,7 punti e un record di oltre 15.800 recensioni, il numero più alto in classifica. Il dato più sorprendente è però un altro: ben 22 delle 30 spiagge in classifica si trovano in Sardegna. Un dominio che certifica l’attrattiva senza tempo dell’isola, capace di offrire una varietà di paesaggi marini unica in Italia. Dai granelli bianchi di Is Arutas, al fascino tropicale di Porto Giunco, passando per i panorami selvaggi di Su Giudeu, Mari Pintau, Piscinas e Punta Molentis, la Sardegna si conferma la regina dell’estate.

Anche altre zone d’Italia riescono a ritagliarsi un posto tra le eccellenze:

Calabria: presenta due spiagge incantevoli, l’Arcomagno a San Nicola Arcella e la Rotonda a Tropea, entrambe celebri per le loro scogliere scenografiche e il mare trasparente.

Puglia: con Porto Selvaggio (Nardò) e San Pietro in Bevagna (Manduria), porta in classifica l’anima autentica del Salento.

Liguria: è rappresentata da Boccadasse, l’affascinante borgo marinaro incastonato nel cuore di Genova.

Toscana: entra in top 30 con la spiaggia di Cavoli, sull’Isola d’Elba, particolarmente amata dai giovani e dalle famiglie.

Campania: chiude la classifica con i Bagni Regina Giovanna a Sorrento, un angolo di storia e natura affacciato sul Golfo di Napoli.

