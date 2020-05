Il Maggio virtuale del Museo Correale

Il Museo Correale di Sorrento vive il Maggio dei Monumenti in maniera alternativa, con una mostra virtuale legata alle opere permanenti esposte al museo durante l’anno. La mostra virtuale si chiama “Italia della Bellezza” e punta a far conoscere alcuni dei luoghi più belli della Campania e d’Italia ritratti principalmente da artisti del XVIII e XIX secolo.

Sorrento, Castellammare, Pompei, Napoli, Amlafi, Cava de’ Tirreni sono alcuni dei luoghi immortalati nei paesaggi su tela di pittori come Giacinto Gigante, Anton Smink Van Pitloo e Teodoro Duclere. Si tratta, cioè, di artisti per lo più appartenenti alla famosissima Scuola di Posillipo che riunì a Napoli quei maestri dediti alla pittura del paesaggio. Con l’hashtag #italiadellabellezza infatti, sui principali canali social del Museo Correale saranno pubblicate con un post al giorno queste bellissime opere che fanno parte della più vasta collezione di opere visitabili nel meraviglioso museo sorrentino.

Il Museo è ospitato nell’omonima Villa, un edificio settecentesco circondato da uno splendido giardino d’agrumi, con terrazza a picco sul mare, appartenuta alla Famiglia Correale di Terranova. Nobile casata che nell’800 viveva fra Napoli e Sorrento, con ampi interessi culturali e mondani. Aperto al pubblico dal 1924, raccoglie in 24 sale distribuite su tre piani, oltre 10.000 pezzi in esposizione, con arredi, maioliche, orologi, figurine del tradizionale presepio napoletano e oggetti in legno della tradizionale lavorazione sorrentina della Tarsia lignea. A questo si deve aggiungere l’importante Biblioteca, in cui sono custoditi scritti originali del poeta Torquato Tasso, la cui zia Ippolita de Rossi, sorella della madre del poeta Porzia, sposa nel 1535 Onofrio Correale.