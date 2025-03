La Cina dichiara il proprio impegno a perseguire un percorso “giusto” verso la globalizzazione

La Cina ha ribadito il suo impegno nel sostenere una “globalizzazione economica nella giusta direzione” nonostante le crescenti difficoltà legate alla frammentazione globale. Il messaggio è stato riaffermato, domenica, dal secondo più alto dirigente del Paese durante un incontro di rilievo con esponenti del mondo imprenditoriale a Pechino, in occasione del China Development Forum. L’evento si svolge in un contesto segnato da tensioni commerciali con gli Stati Uniti e dall’incertezza legata dal ritorno di Donald Trump alla presidenza americana, che potrebbe mettere a rischio l’espansione delle esportazioni cinesi. Con la fine della pandemia, il governo cinese ha intensificato gli sforzi per stabilizzare l’economia, concentrandosi sull’aumento dei consumi interni e sul rilancio della crescita. “La Cina si schiererà senza esitazione dalla parte giusta della storia, promuovendo equità e giustizia e agendo con integrità nei momenti difficili”, ha dichiarato il premier Li Qiang, rivolgendosi alle autorità locali e ai rappresentanti delle principali aziende globali. Ha inoltre sottolineato che il Paese continuerà a seguire una rotta chiara verso la globalizzazione economica, sostenendo il multilateralismo autentico e consolidando il suo ruolo come pilastro di stabilità e certezza nel panorama internazionale. Li Qiang ha messo in evidenza come la “frammentazione economica globale” stia diventando sempre più evidente, avvertendo che instabilità e incertezza continuano a crescere. Questi temi hanno dominato il discorso di apertura del China Development Forum di quest’anno, che ha visto la partecipazione di figure di spicco dell’economia mondiale, tra cui il CEO di Apple, Tim Cook, e altri leader aziendali di rilievo. L’inaugurazione dell’evento ha sottolineato il ruolo centrale della Cina nel favorire una ripresa economica globale e nel promuovere un dialogo costruttivo tra le principali economie per affrontare le sfide comuni.

