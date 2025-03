Conti correnti, liquidità in crescita: +20 miliardi nel 2024. Ma il credito alle imprese resta in calo

Si tratta di certo di un’ottima notizia, anche se le cose potrebbero andare molto meglio. Secondo un’analisi della Fabi la liquidità sui conti correnti italiani torna a crescere dopo due anni di calo, con un incremento di quasi 20 miliardi di euro nel 2024 e la somma complessiva depositata da famiglie e imprese ha raggiunto quota 1.363 miliardi, segnando un aumento dell’1,5% rispetto ai 1.343 miliardi del 2023. Ma il livello resta ancora inferiore rispetto al picco di 1.480 miliardi registrato nel 2021, segno che i risparmiatori stanno ancora ricostituendo le proprie riserve dopo gli effetti dell’inflazione e dell’aumento del costo della vita. Uno degli effetti più evidenti del taglio dei tassi d’interesse deciso dalla Banca centrale europea è stato il ritorno alla crescita dei mutui. Negli ultimi sette mesi del 2024, i prestiti per la casa sono aumentati di 5,3 miliardi di euro, passando da 420,8 miliardi a 426,1 miliardi. Questo dato rappresenta un’inversione di tendenza rispetto ai primi mesi dell’anno, quando lo stock dei mutui aveva subito un calo di circa 4 miliardi. Il settore immobiliare, quindi, potrebbe beneficiare di questa rinnovata disponibilità di credito, con effetti positivi sull’economia nazionale.

Se da un lato la liquidità e i mutui mostrano segni di ripresa, il credito alle imprese continua a registrare una flessione. In tre anni, i prestiti ai privati sono diminuiti di 60 miliardi di euro, mentre il credito alle imprese ha subito una contrazione del 10%. Questo calo è attribuibile alle politiche monetarie restrittive adottate negli ultimi anni, che hanno reso più costoso l’accesso al finanziamento per le aziende. La speranza è che il progressivo taglio dei tassi possa incentivare le banche a rimettere in moto il circuito del credito.

2.000 miliardi di liquidità

L’analisi Fabi (Federazione autonoma bancari italiani) evidenzia come la liquidità complessiva detenuta nei conti correnti sia in crescita, ma con diverse dinamiche settoriali. I depositi a durata prestabilita sono aumentati del 2,7%, segnale che molti risparmiatori preferiscono bloccare i propri capitali in strumenti con rendimenti garantiti piuttosto che lasciarli in conti correnti con tassi di interesse bassi. Al contrario, i pronti contro termine sono diminuiti del 10,8%, evidenziando una minore propensione agli investimenti a breve termine. Le imprese hanno aumentato i loro depositi del 3,4%, con un incremento di 14,2 miliardi, mentre le famiglie hanno registrato un aumento dell’1,1%, pari a 12,3 miliardi. Interessante anche la crescita della liquidità nelle onlus (+2,5%), nei fondi pensione (+10,5%) e nelle assicurazioni (+13,9%), a testimonianza di una maggiore attenzione alla previdenza e alla sicurezza finanziaria.

La politica monetaria restrittiva della Bce ha avuto un impatto significativo sul credito. Dal 2021, i prestiti ai privati sono calati di quasi 60 miliardi (-4,5%), passando da 1.325 miliardi a 1.266 miliardi. Il settore più colpito è stato quello delle imprese, che ha visto una riduzione del 10% nei finanziamenti. In particolare, i prestiti di lungo periodo, destinati agli investimenti aziendali, sono scesi del 17,9%, evidenziando una difficoltà strutturale nell’accesso al credito.

La stabilità favorisce il risparmio

Il Segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, ha sottolineato che l’aumento della liquidità è un segnale positivo di stabilità finanziaria, ma ha anche evidenziato la necessità di un adeguamento delle politiche bancarie: “Le banche continuano a offrire tassi troppo bassi sui depositi, mentre beneficiano di margini elevati sulla raccolta. È necessario che i clienti siano maggiormente remunerati per evitare una penalizzazione eccessiva dei risparmiatori”.

Condividi questo articolo: