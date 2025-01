Pecoraro Scanio “Agrigento Capitale Cultura serva rilanciare Sicilia”

AGRIGENTO (ITALPRESS) – “Agrigento Capitale della Cultura 2025 deve rappresentare molto più di un titolo: è un’occasione unica per rilanciare la Sicilia affrontando con decisione le sue emergenze strutturali e sociali”, ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell’Ambiente, presente stamattina al teatro Pirandello per l’inaugurazione dell’anno di Agrigento capitale italiana della cultura, richiamando l’attenzione su temi cruciali come la siccità, le difficoltà del sistema dei trasporti e i tagli al sistema sanitario regionale. Agrigento, con il suo simbolo universale del Tempio della Concordia e un logo ispirato ai quattro elementi – fuoco, terra, acqua e aria – legati al filosofo greco Empedocle, è da sempre terra di cultura, storia e inclusione. “Non dimentichiamo che Agrigento è stata scelta come capitale della cultura insieme a Lampedusa, un luogo simbolo dell’accoglienza nel Mediterraneo. Questa designazione non deve limitarsi a essere un riconoscimento simbolico, ma una chiamata all’azione per un Mediterraneo che sia davvero un mare di pace, dialogo e cooperazione”, ha aggiunto Pecoraro Scanio.

tvi/red

(fonte video Pecoraro Scanio)

