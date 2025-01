ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:– Imprese, 500 milioni per tecnologie green e digitali– Nuove regole per le bottiglie di plastica– Crisi climatica, a rischio la produzione alimentare mondiale– Formazione continua, così nasce una biofactory nel cuore del Lazio

